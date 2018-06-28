Москва, 28 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Встреча президентов США и России очень важна в условиях, когда мир находится в состоянии серьёзнейшего кризиса международных отношений, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 28 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Убийство Джона Фицджеральда Кеннеди

«И РФ, и США — очень централизованные государства, где очень велика роль президентов, — сказал Новиков. — Поэтому если между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом установится нормальный межличностный контакт, это будет важно, хотя и не будет играть определяющую роль».

При этом парламентарий подчеркнул, что интересный вопрос связан с возможностями и потенциалом американского президента действовать на улучшение отношений с Россией. По мнению Новикова, Дональд Трамп связан внутренней политикой США, где присутствуют русофобские настроения, которые Вашингтон сам очень долго культивировал.

«И сам Трамп в своей деятельности опирается на представителей весьма реакционных кругов, — добавил депутат. — Он опирается на представителей военно-промышленного комплекса, на связанных с ним представителей олигархии, на представителей силовых структур. Если следовать этой логике, у нас нет надежд на улучшение взаимоотношений».

Однако, как считает Новиков, есть исторические примеры, которые доказывают противоположный вывод.

«Джон Кеннеди был ярым антикоммунистом и ярым антисоветчиком, но тем не менее ситуация Карибского кризиса вынудила его вести диалог с Советским Союзом, договариваться, и наши отношения серьёзно улучшились, — сказал Новиков. — Ричард Никсон тоже был представителем очень реакционных и консервативных кругов, но и он пошел на договоренности с Леонидом Брежневым. Правда, оба этих американских президента плохо закончили».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, прибывшего в РФ для подготовки встречи российского лидера с его американским коллегой.

В рамках встречи Владимир Путин отметил, что российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне и не в самой лучшей форме.

Кроме того, он отметил, что приезд Болтона в Москву вселяет в российские власти надежду на то, что двум странам удастся сделать первые шаги навстречу друг другу и в итоге восстановить полноформатные отношения между Россией и США.