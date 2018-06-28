Рим, 28 июня, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Министр по делам семьи Италии Лоренцо Фонтана предложил пересмотреть подход государства к вопросу о наркотиках и руководствоваться «нулевой терпимостью» в их отношении, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 28 июня.

Наркотики

В настоящее время вопррос о наркозависимых не находится в компетенции министерства по делам семьи, но вопрос о передаче полномочий обсуждается, уже состоялся ряд встреч с департаментом полиции по борьбе с наркотиками, рассказал Фонтана.

Министр, известный своей приверженностью традиционным ценностям, объяснил, что, по его мнению, Италии требуется как расширенное участие в борьбе с международным оборотом наркотиков, так и большее внимание к кустарным препаратам, а также к рецептам в интернете.

Он отметил, что рынок наркотиков отличается всё большим разнообразием, и внимание к проблеме снижается из-за якобы меньшей опасности более легких препаратов, но это, полагает Фонтана, неверный подход.

Заявления министра обозначают, что никакой легализации марихуаны (этот вопрос довольно активно обсуждался на протяжении нескольких лет) в Италии не будет, отмечает издание.

Интересно, что опрошенные Il Fatto Quotidiano эксперты выступают против предложений Фонтаны: они уверены, что излишне радикальный подход не исправит ситуацию, а ухудшит ее.