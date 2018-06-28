Ярославль, 28 июня, 2018, 15:35 — ИА Регнум. 28 июня в Ярославле открылось VI Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей и бизнес-форум, в которых приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов и президент общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо уполномоченных в форуме участвуют предприниматели из различных регионов России, которые настаивают на решении конкретных проблем. Большинство из них касается взаимодействия бизнеса и власти. По словам Бориса Титова, бизнес нуждается в поддержке власти, так как кризисные явления в экономике не преодолены.

Момент пока еще остается тяжелым для экономики страны. Кризисные явления 2014−15 годов не ушли в прошлое. Мы провели социологические исследования, и 75% предпринимателей сказали, что они еще пока в кризисе. Почти 50% заявили, что ситуация в 2017 году даже ухудшилась», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов.

Предприниматели, общественные организации подготовили список конкретных вопросов, большинство из которых адресованы Борису Титову. Это и повышение налога на имущество для предпринимателей, претензии налоговых органов, тарифы естественных монополий, административные барьеры. Остро стоят вопросы государственных и муниципальных контрактов. Предприниматели жалуются, например, на то, что заказчик по таким контрактам несет значительно меньшую ответственность, чем подрядчик, которому зачастую приходится исправлять ошибки некачественной проектно-сметной документации. Титов отметил и проблемы ярославского бизнеса, связанные с заменой нестационарных торговых объектов.

Что касается малого бизнеса, то там, где не было документов, мы, к сожалению, помочь не можем. Но там, где есть документы, договор аренды, там мы участвуем в судах. В некоторых городах пришлось приостанавливать, например, в Красноярске, до этого в Саратове, Калининграде, Москве. В Ярославле до такого противостояния мы не доходили, все вопросы решались в конструктивном плане», — сказал Борис Титов.

Представители ярославских властей также активно принимали участие в форуме, правда, из первых лиц был лишь мэр города Владимир Слепцов. Региональную власть представлял заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Двухдневная программа предусматривает ряд круглых столов и панельных дискуссий по различным тематикам.