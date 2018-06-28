Джакарта, 28 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Индонезийское Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий на острове Бали обратилось к гражданам, проживающим вблизи горы Агунг, с просьбой не поднимать панику из-за увеличения сейсмической активности, сообщает Antaranews.

Раден Салех. Ночное извержение вулкана. 1865

«Мы просим местных жителей и туристов не приближаться к горе в радиусе 4 километров», — заявил исполняющий обязанности главы агентства.

Согласно результатам мониторинга наблюдательного пункта вулкана Агунг, в четверг (28/6) с 06:00 до 12:00 часов наблюдается вулканический пепел высотой 1 500 метров.

Специальные службы готовы к возможному повышению активности вулкана.