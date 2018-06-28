Ростов-на-Дону, 28 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Ростовские выпускники встретили свой первый взрослый рассвет. Накануне в городе состоялись выпускные вечера, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Глеб Барабанщиков. Выпускники. В добрый путь. 1945

Обычно их проводят 25 июня, но в этом году из-за чемпионата мира (ЧМ) по футболу торжества перенесли на два дня. Власти города перекрыли автомобильное движение по центральным улицам. На набережных Дона состоялись концерты, балы и карнавалы. На всех площадках были усилены меры безопасности. Старшеклассников пускали туда только по специальным магнитным браслетам.

«Обстановка шикарная! Весело! Мексиканцы вчера еще были! Мы гуляли так, что все прекрасно гуляли, — сообщили выпускники школы №45 Ростова-на-Дону Иван Дорошенко, Алина Баданина. — У нас два праздника как бы рядом — и выпускной, и чемпионат. Все шикарно!»

В этом году в Ростове-на-Дону школу закончили 17,5 тысяч старшеклассников.