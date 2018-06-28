Москва, 28 июня, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В России набирает популярность переднеприводная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, в период с января по май 2018 года доля модели в продажах компании составила 25%, об этом 28 июня сообщило агентство «Автостат».

DY5W-sport Mitsubishi Outlander

При этом доля переднеприводного кроссовера в общих продажах в мае 2018 года достигла 34%. Стоит также отметить, что Outlander сегодня занимает лидирующую позицию во внутреннем рейтинге российских продаж Mitsubishi.

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Напомним, в период с января по май 2018 года в России было продано 9,5 тыс. Mitsubishi Outlander, что на 59% больше, чем за аналогичный период 2017 года.