Москва, 28 июня, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Сеть государственных рыбных магазинов повысит доступность рыбопродукции для населения и будет способствовать стабилизации цен. Об этом сообщает пресс-служба подведомственного Росрыболовству «Нацрыбресурса».

Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Альберто Латтуада. 1976. Италия «Главрыба»

Прежде всю добытую рыбу предприятие «Национальные рыбные ресурсы» передавало торгово-посредническим организациям. Однако в 2018 году стартовал проект, в рамках которого часть продукции пойдет в собственные точки продаж.

«Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам», — говорится в сообщении.

Первые магазины сети появятся в портовых городах: Мурманске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Специализированный рыбный магазин с 2017 года работает в Калининграде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда Елена Афанасьева внесла в Госдуму проект закона о запрете новых квот добычи рыбы и биоресурсов в течение 15-летнего срока действия договоров добычи водных биоресурсов.

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