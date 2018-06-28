Екатеринбург, 28 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на пруду опрокинулась моторная лодка с пассажирами. Об этом сообщают очевидцы.

(сс) Hans Спасательный круг

По их словам, ЧП случилось вечером 27 июня. В прогулочной «моторке» находились семь человек. Их удалось спасти, во многом благодаря тому. что на них были спасательные жилеты.

ЧП случилось в тот же вечер, когда шёл последний для Екатеринбурга матч ЧМ-2018. Играли Швеция и Мексика. Следователи выяснили, что пассажиров в этом катере катали за деньги. Занималась одна из фирм.

Теперь коммерсантам грозит уголовное дело по популярной 238-й статье, об оказании небезопасных услуг. Но сейчас идёт проверка, которая и установит, есть ли основания для такой меры.