Мехико, 28 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. После выхода сборной Мексики в плей-офф чемпионата мира по футболу мексиканская авиакомпания Aeroméxico снизила цены на авиабилеты в Южную Корею, передает телеканал N-TV 28 июня.

RichardMarcJ Самолёт мексиканских авиалиний

Спонтанное решение о снижении цен на 20% было принято после победы сборной Южной Кореи над Германией — такой расклад обеспечил мексиканской команде, уступившей шведам, продолжение борьбы за кубок. После матча мексиканские болельщики праздновали выход своей команды в плей-офф перед зданием посольства Южной Кореи в Мехико, где удостоили аплодисментами корейских чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, в группе Fматч Швеция — Мексика закончился победой шведов со счетом 3:0, Южная Корея оправила Германию в нокаут со счетом 2:0.