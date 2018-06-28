Ростов-на-Дону, 28 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Главный спортивный объект ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону в дни проведения мундиаля посетили более 170 тыс. болельщиков. Фан-зона FIFA, расположенная на Театральной площади, объединила более 280 тыс. человек.

ИА REGNUM Стадион «Ростов Арена»

«Прошедшие матчи на нашем стадионе посетили 172 732 зрителя, это в среднем чуть более 43 тысяч человек на одной игре. Кроме того, за 13 дней фан-зону постели 282 800 болельщиков. Так как у нас предстоит еще одна игра, то эти цифры не окончательные», — цитирует ИА «Чемпионат-Ростов» заместителя сити-менеджера Ростова-на-Дону Александра Скрябина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на «Ростов Арене» в рамках группового этапа ЧМ-2018 состоялись футбольные поединки между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), Уругвая и Саудовской Аравии (1:0), Южной Кореи и Мексики (0:2), Исландии и Хорватии (1:2).

Ростовский стадион ожидает болельщиков на матч 1/8 финала ЧМ-2018. Игра состоится 2 июля. Участники футбольной баталии станут известны по итогам пятнадцатого дня чемпионата мира по футболу.

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