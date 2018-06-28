Москва, 28 июня, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В интересах и России, и США сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщил 28 июня журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о РСМД в Белом доме, 1987 год

По его словам, ситуация вокруг ДРСМД не безнадежная. Москва и Вашингтон продолжают обмен мнениями по этому вопросу.

Дипломат не исключил новых шагов «для взаимного снятия озабоченностей» и сохранения жизнеспособности соглашения после саммита глав России и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США не раз обвиняли Россию в нарушении договора. Москва со своей стороны отрицает такие обвинения, заявляя, что именно действия Вашингтона грозят разрушить соглашение о ликвидации ракет.

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