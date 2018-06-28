Париж, 28 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Самый крупный фестиваль музыки и танца за пределами испанской границы, Arte Flamenco празднует свое 30-летие, сообщает AFP.

Мануэль Руис Герреро. Фламенко. Испанки на террасе

Фестиваль пройдет с 2 — 7 июля в Мон-де-Марсан, на юго-западе Франции.

«В течение 30 лет мы все росли вместе с фламенко, а фламенко росло вместе с нами. Сегодня мы гордимся тем, что наши программы приветствуются испанскими критиками», — заявил Сандрин Рабасса, художественный руководитель.

В прошлом году фестиваль привлек 28 тыс. зрителей. Дух Испании «захватил» улицы и кафе города, своими шоу, танцевальными занятиями, гитарой, пением и открытыми сценами.