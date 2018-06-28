Омск, 28 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Город Омск сегодня, 28 июня, пережил сильный ливень, сопровождавшийся грозой и градом. Впечатлениями от обрушившейся на город непогоды омичи делятся в соцсетях.

Скриншот со страницы группы «ЧП Омск». Vk.com В Омске прошёл сильный ливень с градом

«Град, молния, гром, ужас!» — комментирует подписчица одного из городских пабликов.

«Апокалипсис», — пишет ещё один пользователь.

Подписчики портала «Омск Live» сообщили, что из-за непогоды случился потом в одном из учреждений торговли на ул. Дианова.

«Потолок падает. Администратору всё равно, никого не эвакуируют», — говорится в сообщении на стене паблика.

Между тем в департаменте городского хозяйства Омска корреспонденту ИА REGNUM пока не смогли ответить на вопрос, какой ущерб причинил ливень и сколько времени понадобится на устранение последствий непогоды.

Скриншот со страницы группы «ЧП Омск». Vk.com Сильный ливень в Омске

Однако 27 июня мэрия, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупредила омичей об ухудшении погодных условий — сильном ливне, граде, грозе, порывистом ветре.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июня по-настоящему разрушительный ураган пережила столица Алтайского края. С последствиями непогоды в Барнауле удалось справиться только к 27 июня. К сожалению, не обошлось без жертв: рухнул башенный кран, крановщик погиб.

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