Тегеран, 28 июня, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Иран близок к достижению цели обеспечения производства необходимых объемов собственного бензина после открытия второй фазу нефтеперерабатывающего завода «Звезда Персидского залива», заявил 28 июня президент Ирана Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

С таким заявлением он выступил на фоне выдвинутого Вашингтоном требования, согласно которому все государства должны перестать импортировать иранскую нефть.

«Находясь под угрозой санкций со стороны нашего врага, если будем контролировать и сокращать наше внутреннее потребление бензина, мы сможем сказать, что мы самодостаточны в производстве топлива», — отметил Рухани.

Иран на протяжении многих лет не мог обеспечить внутренние потребности страны в бензине из-за недостатка перерабатывающих мощностей, а также в связи с тем, что из-за санкций невозможно было найти комплектующие для перерабатывающих заводов.

По словам Рухани, с открытием на заводе «Звезда Персидского залива» новой фазы его мощность вырастет до 24 млн литров бензина в день.

«Если мы сможем сократить наше внутреннее потребление до 80 млн литров бензина в день, мы сможем даже экспортировать бензин», — подчеркнул Рухани.

Напомним, в государственном департаменте США заявили ранее о своем намерении «убедить» все страны мира, в том числе Китай и Индию, полностью отказаться от импорта иранской нефти.