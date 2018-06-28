Рухани: Иран близок к тому, чтобы не нуждаться в поставках бензина
Тегеран, 28 июня, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Иран близок к достижению цели обеспечения производства необходимых объемов собственного бензина после открытия второй фазу нефтеперерабатывающего завода «Звезда Персидского залива», заявил 28 июня президент Ирана Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.
С таким заявлением он выступил на фоне выдвинутого Вашингтоном требования, согласно которому все государства должны перестать импортировать иранскую нефть.
«Находясь под угрозой санкций со стороны нашего врага, если будем контролировать и сокращать наше внутреннее потребление бензина, мы сможем сказать, что мы самодостаточны в производстве топлива», — отметил Рухани.
Иран на протяжении многих лет не мог обеспечить внутренние потребности страны в бензине из-за недостатка перерабатывающих мощностей, а также в связи с тем, что из-за санкций невозможно было найти комплектующие для перерабатывающих заводов.
По словам Рухани, с открытием на заводе «Звезда Персидского залива» новой фазы его мощность вырастет до 24 млн литров бензина в день.
«Если мы сможем сократить наше внутреннее потребление до 80 млн литров бензина в день, мы сможем даже экспортировать бензин», — подчеркнул Рухани.
Напомним, в государственном департаменте США заявили ранее о своем намерении «убедить» все страны мира, в том числе Китай и Индию, полностью отказаться от импорта иранской нефти.