Екатеринбург, 28 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Свердловская областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении родителей, которые обвиняются в гибели троих детей при пожаре в одной из квартир Екатеринбурга, сообщает 28 июня пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Советский плакат. Во вред здоровью, семье, потомству

По версии следствия, вечером 18 февраля женщина и ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснули, оставив двоих сыновей трех и пяти лет и двухлетнюю дочь без присмотра.

В этом время кто-то из детей поджег находившиеся в доме вещи — возник пожар. В результате происшествия дети погибли от отравления окисью углерода. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности троим лицам». Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы.