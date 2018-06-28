Москва, 28 июня, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Прощание с поэтом Андреем Дементьевым состоится 29 июня в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Отпевание пройдёт в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Службу возглавит настоятель церкви митрополит Волоколамский Иларион.

(сс) Михаил Максимов Андрей Дементьев

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Поэт будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ритуал».

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Как сообщало ИА REGNUM, известный поэт-песенник, уроженец Тверской области, Андрей Дементьев скончался 26 июня. До своего 90-летия он не дожил всего три недели. Как рассказала супруга литературного деятеля Анна Пугач, причиной его кончины стали осложнения, возникшие из-за простуды. Ранее предполагалось, что поэта похоронят в Твери либо на Новодевичьем кладбище в Москве.