Москва, 28 июня, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Информационное объявление о точном месте и дате встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет сделано сегодня в 15:00, сообщил 28 июня журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

При этом он не стал уточнять, действительно ли лидеры двух государств проведут встречу в Хельсинки после завершения саммита НАТО.

Ранее американские СМИ со ссылкой на телеканал Fox News сообщали, что Путин и Трамп проведут встречу в столице Финляндии. В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков днем ранее сообщал о том, что Кремль и Белый дом достигли соглашения о времени и месте его проведения.

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