Москва, 28 июня, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Введение идентификации по номеру СИМ-карты упростит получение услуг, а также совершение покупок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Karl Baron SIM-карты

«Это существенно упростит процесс получения пользователем услуг, связанных с обязательной передачей персональных данных, таких как заключение договоров страхования, покупка билетов или путевок, телемедицинское обслуживание и многих других, что благоприятно отразится на развитии бизнесов, ориентированных на использование новейших телекоммуникационных технологий», — отметил Левин.

Удаленная идентификация по сотовому номеру облегчает населению доступ к современным услугам и онлайн-ритейлу, особенно там, где географические условия затрудняют транспортную доступность, указал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее, рабочая группа при правительстве РФ обсудила инициативу о введении девяти идентификаторов, которые граждане смогут использовать практически как паспорт — для подтверждения личности.