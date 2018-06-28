Астана, 28 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Союз журналистов Казахстана вручил награды лауреатам своей премии, в том числе основателю социальной сети «Вконтакте» Павлу Дурову, сообщает 28 июня агентство «КазТАГ».

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Награждение прошло в Алма-Ате и приурочено ко Дню работников информации и связи Казахстана. Лауреатами конкурса союза журналистов стали 12 человек и один творческий коллектив.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Союзе журналистов назвали победителей республиканского конкурса. Павел Дуров был удостоен премии в номинации «интернет-проект» за «принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан».