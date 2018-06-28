Калуга, 28 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В Калужской области стал гигантскими темпами стал развиваться новый вид токсикомании среди детей в возрасте от 7 до 16 лет — так называемого сниффинга. В результате несколько детей скончались. Об этом 28 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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В этой связи областная комиссия по делам несовершеннолетних поручила органам системы профилактики и образовательным структурам активизировать работу по выявлению и проведению индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей, склонных к рискованному поведению и действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровья.

Так, предложено, на информационных стендах в образовательных организациях и в сети Интернет актуализировать информации для детей и родителей о вреде потребления токсических и психоактивных веществ, а также о телефонах доверия учреждений системы профилактики, оказывающих консультационную, психологическую и квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года погибла от отравления 15-летняя школьница из Калуги. Из-за аналогичного отравления 23 апреля 2018 года в Калуге скончался 13-летний подросток. Ранее в Калужской области также неоднократно были зафиксированы случаи гибели детей.

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