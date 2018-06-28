Рязань, 28 июня, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В Рязани состоятся общественные слушания по изменениям в Генплан, которые затронут участок на Голенчинском шоссе, где планируется строительство онкодиспансера. Такое решение приняли депутаты Рязанской городской думы, сообщила 28 июня пресс-служба гордумы.

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Слушания состоятся 7 августа. Сейчас участок относится к зоне городских парков, бульваров и скверов. Если изменения будут приняты, он перейдет в зону учреждений здравоохранения и социальной защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство нового корпуса онкодиспансера может начаться уже в 2019 году. Оно займет 2−3 года. На его возведение выделено 1,8 млрд рублей. Возможно, основой для строительства станет курский проект.