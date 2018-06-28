Красногорск, 28 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области 26 июня провел очередное заседание по исковому заявлению акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о признании недействительными сделок по внесению в уставный капитал АО «Каширский молл» двух земельных участков на территории совхоза. В ходе судебного разбирательства сторонами процесса была представлена информация о том, что гендиректор компании «Совхоз имени Ленина», экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин являлся конечным бенефициаром белизского офшора Bontro LTD, через который владел 20% акций совхоза как минимум до 31 декабря 2017 года. Кроме того, подтвердилась информация о том, что Грудининым были открыты валютные счета в иностранных банках. Ранее бывший участник президентской кампании отрицал как тот факт, что имеет счета за рубежом, так и отношение к белизскому офшору.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Мамой клянусь!

Напомним, суд по ходатайству акционеров обязал Федеральную налоговую службу раскрыть информацию, в том числе, об иностранных активах Павла Грудинина. В свою очередь бизнесмен, привлеченный к процессу в качестве третьего лица, заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, настаивая на том, что запрошенные судом сведения составляют налоговую тайну.

В ходе судебного процесса выяснилось, что экс-кандидат в президенты в определенные законом сроки не уведомил фискальные органы об иностранных активах, что является нарушением валютного и налогового законодательства. Кроме того, на такую информацию режим налоговой тайны не распространяется.

Совхоз под контролем

По информации адвоката истцов Владимира Бояринова, налоговиками в суд были представлены документы, подтверждающие единоличное владение Павлом Грудининым Bontro LTD с момента регистрации офшора 09.07.2003 г. и до 31.12.2017 г. Эти данные были получены из компетентных органов государства Белиз. «По сути дела, директор совхоза владел 20% акций, и это имело место как минимум до 31 декабря 2017 года. В итоге получается, что как директор он (Грудинин) владеет 44% акций совхоза, а если брать еще эту контролируемую им компанию, то это еще плюс 20%, то есть 64%. То есть можно сказать, что Павел Николаевич является владельцем контрольного пакета акций совхоза», — пояснил адвокат Бояринов.

Сам Грудинин сообщил об офшоре только 27 апреля 2018 года — в ответ на требование фискальных органов предоставить информацию об участии в иностранной организации. При этом направил два документа: один — что он являлся 100-процентным владельцем Bontro LTD, второй — что он перестал быть собственником акций Bontro LTD с 5 апреля 2017 года. Якобы ценные бумаги были переданы в номинальное владение, в подтверждение чего Грудинин предоставил трастовую декларацию, датированную тем же числом.

Ранее СМИ в числе собственников белизского офшора называли Сергея Хмельницкого, давнего партнера и друга семьи Павла Грудинина. Именно на него могла быть переоформлена компания. Однако по данным Белиза, у Bontro LTD отсутствуют трастовые декларации, из чего следует, что офшор может до сих пор находиться в единоличной собственности Павла Грудинина.

Кроме того, стало известно, что сертификат акций, зарегистрированный на имя Грудинина, был действителен еще на 31 декабря 2017 года. Фактически это подтверждает, что бывший кандидат в президенты оставался владельцем офшора, как минимум, еще 9 месяцев. Таким образом, все это время в собственности Грудинина находилось не 44% акций совхоза, как рассказывал сам бизнесмен, а контролирующий пакет — 64%.

На основании полученной информации Межрайонная инспекция ФНС России № 14 по Московской области провела проверку и установила, что Павел Грудинин должен был уведомить налоговую о владении им иностранной компанией в срок до 15 июня 2015 года. Но предоставил данные только через 35 месяцев. Инспекция вынесла решение о привлечении Грудинина к ответственности за нарушение налогового законодательства и штрафу в 50 тыс. рублей.

Напомним, ранее Павел Груднин категорически отрицал, что имеет отношение к Bontro LTD. Он утверждал, что не знает, кому принадлежат 20% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» и выступает как рядовой акционер, владеющий 44%-й долей компании. На вопрос, касающийся собственников белизской структуры, он отвечал, что «если один из акционеров захотел спрятаться за офшором, мы не можем этому помешать» и ссылался на защиту бизнеса. В январе 2017 года Грудинин уже полностью опровергал наличие у «Совхоза имени Ленина» собственников в иностранной юрисдикции. Он уверял, что у компании «ни копейки денег в офшорах нет», поскольку она является «достаточно открытой».

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, эти заявления экс-кандидата в президенты можно расценить как попытку ввести избирателей в заблуждение. Кроме того, если сделки по продаже земель совхоза будут признаны незаконными, нельзя исключать, что Павлу Грудинину могут предъявить более серьезные обвинения, как одновременно контролирующему акционеру ЗАО «Совхоз имени Ленина» и его генеральному директору. Также можно предположить, что он скрывал свое владение белизским офшором именно с целью избежать ответственности.

Вся подноготная

В ходе судебного разбирательства документально подтвердился и факт сокрытия Павлом Грудининыминформации об его счетах в двух иностранных банках — австрийском филиале лихтенштейнского LiechtensteinischeLandesbank AG и UBS Switzerland AG (Швейцария).

Согласно материалам дела, проверка, проведенная МИФНС России №14 по Московской области, выявила, что Грудинин19 раз нарушил валютное законодательство РФ. Было вынесено соответствующее количество постановлений о назначении Грудинину административного наказания за правонарушения, предусмотренные частями 2.1, 6 и 6.1 ст.15.25 КоАП — непредоставление уведомлений об открытии и о закрытии счета, непредоставление отчета о движении денежных средств и предоставление недостоверных сведений в отчете и несвоевременное предоставление отчета о движении денежных средств.

Ранее бизнесмен обжаловал 16 из вынесенных постановлений. Однако Видновский городской суд Московской области признал все наказания законными и обоснованными.

Так, Павел Грудинин настаивал на том, что в материалах административных дел «отсутствуют доказательства», конкретно «информация и документы, полученные от Федеральной налоговой администрации Швейцарии». Однако суд в подтверждение виновности предпринимателя опирается как раз на информацию о его счетах в UBS Switzerland AG, которую предоставили швейцарские налоговики. Кроме того, суд указывает на тот факт, что протоколы об административных правонарушениях Грудининым были подписаны его представителями без каких-либо замечаний.

В некоторых жалобах директор «Совхоза имени Ленина» отмечает, что «ему как физическому лицу не было известно о необходимости информировать налоговые органы» о факте открытия или закрытия счетов в иностранных банках. Эти доводы суд также посчитал несостоятельными, поскольку незнание валютного законодательства не освобождает от ответственности за его неисполнение.

В части ряда счетов депо, имевшихся как в швейцарском, так и в австрийском банках для учета ценных бумаг, Грудинин считал, что на них не распространяются требования валютного законодательства, т.к. «расчеты по этим счетам не производятся». Суд же указал на то, что требования ст.12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» распространяются на все счета, которые резидент открывает в иностранных банках.

Обжалуя постановление, касающееся швейцарских счетов, открытых в 2015 году, заявитель привел довод о том, что они появились «до принятия закона о валютном регулировании». Он также предположил, что срок привлечения его к ответственности истек, поскольку отчет о движении денежных средств должен был быть предоставлен 01.06.2016 г. На это в решении Видновского суда говорится, что счета были закрыты 19.08.2016 г. , т. е. когда закон уже действовал. Не принят судом и довод о сроках давности, т.к. они «начинают исчисляться со дня обнаружения» нарушения закона.

Из решений Видновского городского суда также следует, что как минимум три зарубежных счета Грудинина были закрыты 5 января этого года, а один — 28 декабря 2017 года. В то время предприниматель готовился к регистрации кандидатом в президенты и уверял избирателей, что не имеет счетов за границей.

По сути, подтвердилась информация, обнародованная во время предвыборной кампании. Напомним, в январе этого года СМИ со ссылкой на ЦИК сообщили о том, что кандидат в президенты Павел Грудинин к моменту регистрации закрыл два счета в банке Швейцарии на сумму 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг в Liechtensteinische Landesbank AG почти на 7,5 млрд рублей. Однако в начале марта ЦИК заявил о том, что у Павла Грудинина в UBS Switzerland AG было открыто еще 11 счетов, общая сумма активов которых составляла около 55 млн рублей. Кроме того, на счетах находилось более 5,5 килограммов золота. Представитель комиссии сообщил о том, что информацию предоставила Федеральная налоговая администрация Швейцарии по запросу ФНС России. Также СМИ сообщали о движении средств по иностранным счетам Грудинина.