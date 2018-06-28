Астана, 28 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В Казахстане минимальная розничная цена на пачку сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы с 1 июля 2018 года повысится с 340 до 360 тенге (с 63 до 66,7 рубля). Об этом говорится в соответствующем приказе министра финансов республики.

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Согласно документу, с 1 января 2019 года розничная стоимость сигарет увеличится до 380 тенге (70,4 рубля). Ранее, до 31 декабря 2017 года, стоимость одной пачки была установлена на уровне 320 тенге (59,3 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на складах в Уральске и автотранспортных средствах на трассе Уральск — Саратов правоохранительными органами изъято 14,1 млн пачек сигарет стоимостью 4,8 млрд тенге ($14,13 млн).