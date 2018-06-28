Нью-Дели, 28 июня, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Посол Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли находится в межконфессиональном путешествии по Индии, в ходе которого дипломат посещает религиозные святыни страны, сообщает 28 июня Al Arabia.

Василий Верещагин. Статуя Вишну в храме Индры в Эллоре. 1874-1876

Во время своего турне дипломат посетила индуистский храм, святыни сикхов, а также мусульманскую мечеть и христианский храм.

Напомним, Никки Хейли родилась в семье сикхов в индийском Пенджабе, позднее эмигрировала в США. В должности посланника Соединенных Штатов в ООН это ее первый визит в Индию.