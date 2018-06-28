Санкт-Петербург, 28 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Петербургский праздник выпускников «Алые паруса» нарастил аудиторию зрителей телевизионной и интернет-трансляций. Об этом сообщили ИА REGNUM на «Пятом канале», который был организатором праздника и вёл его прямую телетрансляцию.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Шоу, которое прошло в ночь с 23 на 24 июня, можно было увидеть не только по телевизору, но на официальном сайте канала и его группах в социальных сетях. В сети «ВКонтакте» трансляцию посмотрели 416 430 человек. В YouTube — 181 000 пользователей. Причем везде отмечался значительный рост числа просмотров, по сравнению с прошлым годом.

«В «Одноклассниках трансляция зафиксировала рекорд — 2 822 863 зрителя! Это в 6,6 раз больше, чем в 2017 году», — отмечают на «Пятом канале».

Совокупная аудитория трансляции праздника «Алые паруса» (в телеэфире, на сайте и в соцсетях) в 2018 году составила 8 млн 325 тыс. зрителей. Это на 40% больше, чем в 2017 году.

Читайте также: Юбилейные «Алые паруса» посетило рекордное число зрителей

Как сообщалось, участниками и гостями «Алых парусов» 2018 года стали порядка 80 тысяч человек, а зрителями праздника — около 1,2 млн человек.