Ватикан, 28 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. 28 июня папа Римский Франциск принял отставку двух чилийских епископов, ставшую следствием скандала вокруг педофилии в церкви Чили, пишет газета Le Figaro.

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В своем заявлении Ватикан сообщил об отставке епископов Алехандро Гоика Кармелида и Орасио даль Кармен Валенсуэлы Абарки, епископов Ранкагуа и Тальки соответственно. Ранее в отставку ушли еще три епископа.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае весь епископат Чили подал прошение об отставке после длительного расследования Ватиканом случаев педофилии в Чили, в первую очередь в городе Осорно. Папа Римский принял в своей резиденции жертв священника-педофила Фернандо Карадимы.