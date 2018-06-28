Ростов-на-Дону, 28 июня, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Билет на футбольный поединок, который состоится на «Ростов Арене» в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, стоит 35 тыс. рублей, сообщает ряд СМИ со ссылкой на данные сайта FIFA. Но и они практически все раскуплены, несмотря на то, что участники матча ещё неизвестны.

Дарья Драй ИА REGNUM Волк Забивака

Болельщикам предлагают билеты четырёх категорий — 35 тыс., 40 тыс., 45 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. За билет четвертой, самой дешевой, придется выложить 35 тысяч рублей. При этом самые дешёвые билеты, которые не каждому по карману, имеют право купить только жители России. А билеты премиум-класса распроданы.

Стоит отметить, что предыдущие три матча на ростовском стадионе объединили более 170 тыс. болельщиков. При этом футбольная арена ни в один из игровых дней не была заполнена на 100%, несмотря на обещанный властями аншлаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники плей-офф будут определены в последний игровой день группового этапа ЧМ-2018 в России. Футбольные поединки примут Волгоград, Самара, Калининград и Саранск. Так, Япония встретится со сборной Польши, команда Сенегала — с игроками из Колумбии, сборная Англии — с командой из Бельгии, Панама — с Тунисом.