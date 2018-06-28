Москва, 28 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин («Единая Россия) оценил идею идентификации личности по номеру мобильного телефона, отметив, что она требует глубокой проработки. Об этом 28 июня сообщает РЕН-ТВ.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Гражданин, Вас сейчас же обнаружат!»

По словам депутата, предложение требует уточнений, поскольку «СИМ-карты не являются надежной защитой» и их легко подделать.

«Проблема остается, и купить нелегальную СИМ-карту несложно, и получается, что, покупая нелегальную СИМ-карту, ты получаешь новую личность», — пояснил Горелкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение о внесении поправок в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан» выработала группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве России. В случае реализации идеи, по замыслу авторов, современные технологии позволят подтверждать личность гражданина России при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона и при помощи других идентификаторов.

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