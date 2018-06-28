Челябинск, 28 июня, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Научно-производственное предприятие «Нихром» обязано выплатить 210 тыс. рублей за нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Дым из трубы

Проверка показала неэффективность работы газоочистного оборудования, а также отсутствия разрешения на выбросы. Кроме того, на предприятии не была проведена инвентаризация источников загрязнения воздуха и не был разработан и утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов.

В отношении предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Помимо выплаты штрафа руководство «Нихрома» обязано устранить нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее природоохранная прокуратура выписала челябинскому заводу театрального оборудования штраф в размере 50 тыс. рублей за загрязнение воздуха.