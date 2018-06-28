Билефельд, Германия, 28 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В городе Билефельд полиция расследует дело об отравлении со смертельным исходом. Об этом 28 июня сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Яд

По данным издания, начиная с 2000 года в замке Хольте-Штукенброк скончался 21 человек.

Пожилые люди скоропостижно умирали перед выходом на пенсию, пишет n-tv ссылаясь на заявление прокуратуры и полиции. Подозрительно часто сотрудники замка умирали от инфаркта или раковых опухолей.

Подозреваемый был задержан на месте преступления, когда посыпал неизвестным порошком завтрак коллеги. Преступное деяние было зафиксировано на видеокамеру. Преступление вскрылось поскольку коллега заметил порошок на своём бутерброде. С мая 2018 года 56-летний сотрудник замка Хольте-Штукенброк, которого обвиняют в многократных умышленных убийствах, находится в следственном изоляторе и отказывается давать показания.