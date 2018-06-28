Берлин, 28 июня, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что сожалеет, что не удалось защитить титул чемпионов мира. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Fifa.com Конец игры

«В Рио-де-Жанейро в 2014 году мы вместе праздновали победу, но спорт — это также и поражения», — написал Нойер.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку, добавив, что футболисты разочарованы так же, как и все любители футбола в Германии. Кроме того, он поздравил сборные Швеции и Мексики с выходом в плей-офф.

Напомним, сборная Германии проиграла Южной Корее со счётом 0:2 и впервые не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. Немецкая команда заняла четвёртое место в группе, одержав одну победу и потерпев два поражения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Германии извинилась перед болельщиками за провал на чемпионате мира по футболу.

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