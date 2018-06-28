Москва, 28 июня, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Регионы России изменят подход к планированию прохождения осенне-зимнего периода. Финансирование отопительного периода нужно будет планировать на несколько лет вперед. Такую задачу поставил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. По его мнению, надо работать на опережение. При формировании бюджетов на следующие три года должны быть заложены финансовые ресурсы на отопительный сезон, сообщали в Минстрое РФ.

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В ближайшее время субъекты РФ представят в Минстрой планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018−2019 гг. В планах должна быть информация об объеме и сроках подготовки тепловых, водопроводно-канализационных и электрических сетей, жилищного фонда, котельных. Планы уже утверждены в 81 субъекте РФ.

Также Минстрой России проведет отдельное Всероссийское селекторное совещание по этому вопросу после формирования бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 гг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в отопительный сезон 2017−2018 гг. количество технологических нарушений на территории всех регионов по сравнению с прошлым сезоном снизилось на 12%. Минстрой РФ предлагает ввести индивидуальный учет тепла в жилых домах. Министерство уже разработало проект постановления правительства.

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