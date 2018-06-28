Абакан, 28 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В Хакасии следователи проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка на водоеме, сообщает 28 июня пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Утопленник

По данным ведомства, инцидент произошел 26 июня в районе поселка Черемушки города Саяногорска. Подросток пришел купаться на водоем вместе с друзьями. В какой-то момент он потерялся из виду, приятели стали нырять в воду, но найти школьника не смогли.

Один из отдыхающих на берегу мужчин пришел на помощь и обнаружил тело подростка под водой в нескольких метрах от берега. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, с наступлением жары в России участились случаи гибели взрослых и детей на воде. Так, 27 июня в Чувашии утонули два ребёнка. В Прикамье 26 июня утонули 17-летний подросток и 10-летний мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, при наступлении жары необходимо быть более осмотрительными и осторожными во время проведения досуга вблизи водоемов.

А также: За день в Чувашии утонули двое детей