Москва, 28 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал использовать сирийский боевой опыт для подготовки российских военных. Об этом глава государства заявил во время торжественного приёма в честь выпускников военно-учебных заведений.

Kremlin.ru Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии

«Свой возросший потенциал, слаженность частей и соединений российская армия наглядно показала в борьбе с террористами в Сирии. Сейчас вам, вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать опыт этой операции для боевой подготовки», — подчеркнул российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Владимир Путин поручил подготовить предложения о праздновании 30-летия вывода войск из Афганистана. Данное поручение связано с годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан.

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