Бишкек, 28 июня, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Европейский союз и организация «ООН-женщины» начали реализацию проекта против принуждения женщин и несовершеннолетних девочек к браку в четырех регионах Киргизии. Об этом заявила на пресс-конференции координатор этой программы Нурай Мамытова, пишет «24.kg».

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР «Кража невесты»

В его рамках специалисты будут проводить тренинги, на которых местных жителей будут обучать семейному и экономическому планированию, а также распределению домашних обязанностей между супругами и детьми.

По ее словам, проект «Между поколениями и гендерными границами — сообщества против гендерного насилия» стартует в Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях.

«Мы специально отобрали эти регионы, проанализировав статистические данные. Нас удивило, например, то, что, по официальной статистике, в Узгенском районе Ошской области средний возраст выходящей замуж девушки — 23 года. А косвенные показатели, например раннее материнство, показывают истинное положение вещей: средний возраст матери первого ребенка — 19 лет», — цитирует Мамытову «Азаттык».

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии и международные организации в очередной раз озаботились проблемами гендерного насилия и браков по принуждению после того, как 27 мая 2018 года в Чуйской области задержанный за похищение 19-летней девушки мужчина зарезал свою жертву прямо в здании милиции.

Отметим, по информации омбудсмена Киргизии, каждый год стране фиксируется около 15 тысяч случаев похищения девушек с целью последующего принуждения к браку. Это происходит даже несмотря на достаточно строгое наказание за подобные преступления. Так, за «кражу невесты» Уголовный кодекс предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, а если девушка несовершеннолетняя — до 10 лет тюрьмы.