Санкт-Петербург, 28 июня, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга днем 28 июня пришлось эвакуировать из-за звонка о заложенной бомбе.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Телефонная угроза

«В полицию поступил звонок о том, что здание Невского районного суда заминировано. С 13:00 началась эвакуация сотрудников и посетителей», — сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сейчас в здании идет проверка.

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Напомним, в октябре 2016 года Петроградский районный суд Петербурга пришлось закрыть на несколько дней для проведения демеркуризации. Найденная ртуть создала реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников и посетителей суда.

Как было установлено, ранее судимая женщина разлила в суде ртуть, чтобы сорвать судебное заседание и затянуть разбирательство по уголовному делу в отношении нее по статье «мошенничество». По совокупности двух преступлений ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет колонии общего режима.