Улан-Удэ, 28 июня, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В Бурятии направлено в суд уголовное дело о незаконной рубке леса организованной группой. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 июня, в прокуратуре республики.

Egov-buryatia.ru/ralh В лесах Бурятии орудуют «чёрные лесорубы»

Фигурантом уголовного дела является житель Кабанского района Бурятии, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он создал и возглавил организованную преступную группу, которая в 2017 году незаконно рубила лес в Большереченском и Каменском участковых лесничествах на территории Кабанского района. Ущерб, причинённый государству, составил 244, 87 тыс. руб. и 4,1 млн руб. Деньги мужчина легализовал, заключив притворный гражданско-правовой договор.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Однако это не останавливает «чёрных лесорубов». Лесные инспекторы выявляют в Бурятии случаи незаконной рубки ежедневно, сообщили ИА REGNUM в агентстве лесного хозяйства республики.