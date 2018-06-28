Санкт-Петербург, 28 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Большинству россиян важно знать условия изготовления и происхождение товара, который они приобретают, а также то, как он может повлиять на их здоровье, как его создание и утилизация влияют на экологию. Об этом сообщил 28 июня руководитель инновационной студии Visa в России Антон Красненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. В магазине. 1938

Так, согласно данным опросов, 62% россиян хотят знать, где и как сделан продукт, 53% россиян покупают только те товары и услуги, которые соответствуют их убеждениям, ценностям и идеалам, 64% людей заявляют, что чувствуют вину, если вредят окружающей среде.

Еще одним заметным трендом массового потребления Красненков назвал заметный приоритет в «покупке эмоций» перед покупкой вещей. В 2017 году 64% опрошенных россиян заявили, что приобретение новых впечатлений для них более важно, чем обладание вещами.

Ранее эксперт заявил, что Россия является одним из стран-лидеров по уровню бесконтактных платежей в общем объеме транзакций.