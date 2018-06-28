* запрещённая в России организация

Кабул, 28 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили по меньшей мере 16 сотрудников правоохранительных органов Афганистана, сообщает 28 июня Anadolu.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в России), таким образом, продолжают вести активную борьбу с правительством страны после завершения временного прекращения огня.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов в 1994 году. Целью организации является создание государства, основанного на законах шариата.