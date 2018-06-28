Псков, 28 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Первый детский технопарк «Кванториум» в Псковской области начнёт работу в сентябре, в нём будут открыты пять научно-исследовательских лабораторий, а также хай-тек цех по производству различных изделий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в детском технопарке будут открыты лаборатории дополненной виртуальной реальности, нано-, гео-, робо‑ и аэроквантумы.

UCL Mathematical & Physical Sciences Наночастицы стекла в оптической полости

По словам начальника государственного управления образования Псковской области Александра Седунова, сейчас завершён ремонт помещений «Кванториума» и сформирован педагогический состав. Среди преподавателей — доктор физико-математических наук, профессор Владимир Соловьев, который будет вести занятия в наноквантуме. Обучением детей в псковском «Кванториуме» также будут заниматься и прошедшие специальное обучение молодые педагоги — студенты, магистранты и выпускники Псковского государственного университета.

Обучение в «Кванториуме» — бесплатное, за год его могут пройти не менее 800 школьников из разных уголков Псковской области. Власти обещают организовать доставку ребят из районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2020 году в России планируется открыть 85 детских технопарков «Кванториум». В 2016—2017 годах были открыты 34 детских технопарка. В частности, «Кванториум» появился в Великом Новгороде.