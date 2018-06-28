Москва, 28 июня, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Маловероятно, что в рамках предстоящей встречи президенты РФ и США станут обсуждать Иран, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 28 июня корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп.

«Маловероятно, что будут обсуждаться такие вопросы, как Иран, — сказал Абзалов. — А если будут, то каких-то предметных соглашений здесь достигнуть не удастся. Вашингтон уже будет точно вводить санкции в августе и в ноябре. Отказаться от этого тайминга Трамп уже не сможет».

При этом Абзалов предположил, что основная задача, которая стоит перед двумя президентами, это прежде всего сама встреча.

«Я сомневаюсь, что будут подписаны какие-то обязующие документы, — сказал Абзалов. — Во-первых, очень мало времени, чтобы их подготовить, а во-вторых, Трамп не сможет реализовать большинство обязательств, которые может на себя взять. Например, санкции он отменить не сможет. Другого типа договорённости могут очень сильно ударить по его позициям. Особенно перед промежуточными выборами, которые в ноябре пройдут в США».

Также Абзалов предположил, что фундаментальные договорённости с Россией Трамп сможет реализовать после ноябрьских выборов.

Напомним, как сообщил 28 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российская и американская стороны уже прорабатывают вопрос о контактах глав внешнеполитических ведомств в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам дипломата, встреча министров может пройти уже в течение двух недель.

Отметим также, что до этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону необходимо проявлять гибкость в выстраивании отношений с Москвой. По его мнению, несмотря на множество разногласий и различие ценностей, у США и России есть немало точек соприкосновения, и задачу госдепартамента он видит в том, чтобы «выявить области, в которых две страны могут работать вместе».