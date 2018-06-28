Тбилиси, 28 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Грузия отказала двум сирийским авиакомпаниям в доступе в своё воздушное пространство. Такие меры были приняты в ответ на признание Дамаском независимости Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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Эту информацию накануне, 27 июня, подтвердил генеральный директор ООО «Сакаэронавигация» Гоча Мезвришвили, уточнив, что это касается сирийский авиакомпаний Cham Wings и Syrian Air. Добавим, что авиакомпании являются единственными, выполняющими прямые рейсы между Сирией и Россией.

По информации издания, сирийские авиакомпании не используют небо над Грузией для полетов между Сирией и Россией с июня. Самолёты летают через Азербайджан, что увеличивает продолжительность полёта почти на полчаса.

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Напомним, 29 мая после признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией. В Тбилиси считают, что Сирия приняла решение якобы под давлением России.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Среди стран — членов ООН республики также признали Венесуэла, Никарагуа и Науру. В мае 2018 года о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией договорилась Сирия.