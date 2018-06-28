Париж, 28 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. 28 июня Сенат Франции окончательно принял законопроект о военном планировании на 2019−2025 годы, пишет газета Le Figaro.

Mil.ru Солдаты французской армии

Текст принят на голосовании 326 голосами — за и 14 — против. Законопроект отклонили лишь коммунисты. Он предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% ВВП Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, расход на оборону в размере 2% ВВП — одно из ключевых требований, которые предъявляет руководство НАТО государствам-членам альянса.