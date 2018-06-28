Казань, 28 июня, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» подписал контракт с испанским защитником Хосе Мануэлем Чико Флоресом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Benjamin Blackler Хосе Мануэль Чико Флорес

Отмечается, что соглашение подписано на два года. Защитник будет выступать в составе казанского клуба, начиная с сезона 2018/19.

Флорес выступал в сезоне 2017/18 в составе испанского клуба «Гранада». Ранее он играл за такие клубы как «Кадис», «Портуэнсе», «Альмерия», «Мальорка», а также итальянский «Дженоа» и английский «Суонси Сити».

С 2014 по 2017 год Флорес играл в Катаре в клубе «Аль-Духаиль», с которым стал чемпионом страны в сезоне 2016/17.

Читайте также: ФИФА не проводит проверок в отношении «Рубина» из-за спора с бывшим игроком