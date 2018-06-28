Тула, 28 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Обыски в рамках уголовного дела о долгах по зарплате проводятся в Тульской области — на АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» и по месту жительства руководства предприятия и учредителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июня в пресс-службе СКР. Обыски проводятся в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты на заводе.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

«Проведены обыски на предприятии, проводятся обыски по месту жительства руководства предприятия и учредителей. Следователями проверяются порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, руководство предприятия в течение трех с половиной месяцев не платило зарплату работникам — общая сумма долга составила 16 млн рублей.

По официальным данным Росстата, Тульская область на 1 апреля долг по заработной плате в Тульской области в целом составлял лишь 0,8 млн рублей.