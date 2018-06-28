Москва, 28 июня, 2018, 13:43 — ИА Регнум. В центральных регионах России в ближайшие выходные ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, сообщает 28 июня Гидрометцентр РФ.

Кацусика Хокусай. Порыв ветра

По данным синоптиков, 30 июня неблагоприятные погодные условия ожидаются в Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Московской и Тверской областях. 1 июля — в Смоленской, Тверской, Ярославской, Калужской, Московской и Костромской областях.

В эти дни ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 15−20 м/с, местами шквалы до 22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 июня, воздух в Москве прогреется до 29 градусов, в столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды с высокими температурными показателями и повышенным фоном атмосферного давления.

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