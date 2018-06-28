Нью-Дели, 28 июня, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Индийская валюта достигла своего исторического минимума — 69,10 рупии за доллар США, сообщает агентство Prensa Latina 28 июня.

Индийская рупия

Крах рупии объясняется ростом цен на нефть, вызвавшим обеспокоенность по поводу дефицита по текущим статьям баланса и динамики инфляции в стране. Постоянный спрос на доллар со стороны банков и импортеров, главным образом нефтепереработчиков, а также цены на сырую нефть удерживают рупию под давлением.

Предыдущий исторический минимум стоимости рупии был достигнут в ноябре 2016 года и составил 68,865 рупии за доллар.