Иркутск, 28 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Неутешительный вывод озвучил генпрокурор России Юрий Чайка, выступая сегодня, 28 июня, с докладом на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в Иркутске. Говоря о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, прокурор, в частности, отметил, что фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не ведётся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Залежи мусора

«Осталось всего два года до завершения исполнения государственной программы по ликвидации негативных последствий работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Однако до настоящего времени к фактическому обезвреживанию отходов еще не приступили», — обозначил Юрий Чайка в своём докладе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Напомнив собравшимся об особой роли в деле защиты экологии Байкала, которая была возложена на Байкальскую природоохранную прокуратуру, прокурор России призвал жёстче реагировать на нарушение природоохранного законодательства в Байкальской зоне.

Напомним, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Сейчас все здания находятся в аварийном состоянии, но местные власти который год не предпринимают никаких шагов в этом направлении.

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Но самое большое беспокойство вызывает именно шлам-лигнин — остатки переработки древесины, хранящиеся в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала. Это самая большая промышленная свалка на берегах священного озера.

Пока совершенно неясно, как от этого накопленного за десятилетия токсичного хлама можно избавиться, не причинив озеру еще больший вред: проект по его утилизации, предложенный в 2016 году, был признан неэффективным. К тому же при исследовании объекта оказалось, что шлам-лигнина в картах-накопителях гораздо больше, чем думали учёные.

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Всего, по данным генпрокуратуры РФ, в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области мерами прокурорского реагирования за год удалось ликвидировать свыше 250 несанкционированных свалок, на которых размещалось свыше 125 тыс. куб. м вредных отходов.