Ташкент, 28 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Бывший начальник управления сотрудничества со странами Америки МИД Узбекистана Саид Рустамов назначен послом республики в Израиле, сообщили 28 июня в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

Дипломат отбыл из Ташкента в Тель-Авив 28 июня. Ранее, 27 октября 2017 года, Рустамов был назначен начальником вышеуказанного управления. До назначения в октябре 2017 года дипломат работал советником посольства Узбекистана в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня посол Узбекистана в Белоруссии Насирджан Юсупов вручил верительные грамоты главе республики Александру Лукашенко.