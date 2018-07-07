Москва, 7 июля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июля, спустя 50 лет после своего первого выхода на экраны в кинотеатры возвращается классический спагетти-вестерн Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». Проект «Иноекино» устроит ретроспективу в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Цитата из к/ф «Однажды на диком Западе». реж Серджио Леоне. 1968. Италия, США Дуэль

После выхода фильма «Хороший, злой, плохой», который завершает знаменитую «Долларовую трилогию», Леоне хотел завязать с вестернами. Но студия Paramount не дала ему это сделать. Режиссёру предложили внушительный бюджет на производство новой картины и «доступ» к Генри Фонде, с которым Леоне мечтал поработать на протяжении всей своей карьеры. От такого заказа он просто не мог отказаться.

Над фильмом Леоне работал совместно с Бернардо Бертолуччи и Дарио Ардженто. Около года они вместе пересматривали многочисленные вестерны и в итоге написали сценарий, составленный из отсылок к американской классике вестернов. Например, финальная перестрелка Фрэнка и Гармоники напоминает сцену между Роком Хадсоном и Керком Дугласом в «Последнем закате» Роберта Олдрича.

Бюджет фильма составил $5 млн. В прокате он собрал не намного больше — $5,3 млн. Виной таких скромных сборов стала относительно небольшая популярность ленты среди американских зрителей, которым больше пришлась по душе «Долларовая трилогия». Тем не менее в течение следующего десятилетия многие кинематографисты пересмотрела своё отношение к картине и признали её лучшим вестерном в истории американского кино.

Фильм покажут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск) в оригинале с русскими субтитрами.